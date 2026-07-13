Владимирская область продолжает борьбу за безопасность на перекрестках. В планах региональных властей — к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза относительно статистики прошлого

Владимирская область продолжает борьбу за безопасность на перекрестках. В планах региональных властей — к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза относительно статистики прошлого года. Тогда на дорогах погиб 201 человек. Артем Григорьев, начальник управления ГАИ по Владимирской области В 2025 году на перекрестках у нас совершено 555 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41