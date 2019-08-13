Всероссийская акция "Ночь кино", которую организует Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино, пройдет 24 августа во всех регионах России на 3,5 тыс. площадок.

Всероссийская акция "Ночь кино", которую организует Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино, пройдет 24 августа во всех регионах России на 3,5 тыс. площадок. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов."В 2019 году "Ночь кино" пойдет более чем на 3,5 тыс. площадок во всех регионах России", - сказал он, добавив, что это рекордное число площадок.Для сравнения, в 2018 году акция проходила на 3,2 тыс. площадок, в 2017-м - на 2,5 тыс., в 2016-м - на 1,8 тыс. "Эта тенденция нас радует, акция становится популярной и любимой", - отметил Тельнов.На сайте ТАСС с 27 июня по 10 июля прошло интернет-голосование за популярные российские фильмы, которые покажут 24 августа по всей стране. Лидерами народного голосования стали киноленты "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Домовой" Евгения Бедарева и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Всего в списке было 26 работ.Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова при этом отметила, что в каждом субъекте РФ будет сформирована своя программа, которая будет учитывать специфику региона.Она особо выделила программу, организованную в московском кинотеатре "Иллюзион". "Там, в частности, покажут анимационные программы 30-х годов ХХ века, также пройдет специальный показ фильма "Бык" (режиссер Борис Акопов) - российского дебюта, который уже был одобрен зрителями и профессиональным сообществом на "Кинотавре", - сказала Любимова.