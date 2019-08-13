Возлюбленная рэпера и продюсера лейбла Black Star Тимати совсем скоро родит. Накануне Анастасия Решетова шокировала народ безответственным поступком, который мог навредить малышу.

Возлюбленная рэпера и продюсера лейбла Black Star Тимати совсем скоро родит. Накануне Анастасия Решетовашокировала народ безответственным поступком, который мог навредить малышу.Накануне бизнесвумен опубликовала серию новых публикаций в своем Instagram-аккаунте. На них она рассекает по волнам за рулем гидроцикла. "Чуть покаталась... Пока не отругали", – поделилась Анастасия.В комментариях под постом тут же начался настоящий ад. #Яжематери со всей России слетелись, чтобы высказать свои непрошенные ."Мне кажется, на последних сроках как-то безответственно кататься на водном мотоцикле!", "Надо учиться заботиться о малыше, даже пока он в животе. Вы можете себе представить, какая это тряска? Такое ощущение, что у будущей мамы еще детство в одном месте, и она реально не понимает, что это небезобидные игры. И что она уже наносит вред ребенку!", "Мне кажется, или она , что беременна?", "Я думала, у тебя есть мозги! Его же трясет там!", – высказывались шокированные подписчицы."Не проснулись еще материнские инстинкты", – констатировала пользователь Сети.Некоторые все же адекватно восприняли такой досуг. "Круто! Зато сколько положительных эмоций! Малышу ничего не будет, он защищен! Я бы тоже покаталась, беременность – не болезнь", – парировала фолловер.Напомним, появление малыша ожидается осенью. Сейчас Анастасия вместе со своим возлюбленным, его мамой и дочерью от первого брака – Алисой – отдыхают на Мальдивах. Скорее всего, эта перед родами.