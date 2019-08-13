Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших падений индекса в истории страны.

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны​​​.Обрушение происходит на фоне итогов внутрипартийных выборов, где левоцентристский альянс Альберто Фернандеса набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента - 32,08%. Такой разрыв стал для многих неожиданностью.11 августа граждане выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто может победить в октябре​​​, сообщает РИА Новости.Альберто Фернандес (возглавлял кабинет министров с 2003 по 2008 гг.) идет на выборы вместе с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер. Она руководила Аргентиной в течение восьми лет - до 2015 года. В период ее руководства страна объявила о дефолте по долгу, национализировались компании. Та администрация оказалась замешанной в коррупционных скандалах, а ее саму обвинили во взяточничестве.