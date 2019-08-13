Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с американским защитником Майком Джеймсом. Стороны оформили соглашение сроком на один год. Ранее он выступал за итальянский Милан, в составе которого завоевал приз самому результативному игроку Евролиги-2018/19.

Баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с американским защитником Майком Джеймсом. Стороны оформили соглашение сроком на один год. Ранее он выступал за итальянский "Милан", в составе которого завоевал приз самому результативному игроку Евролиги-2018/19."Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей, — приводит слова Джеймса официальный сайт красно-синих. – Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, позволившему мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать все необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед".Джеймс стал шестым новичком ЦСКА в текущее межсезонье. Ранее столичных "армейцев" покинул ряд ключевых игроков, среди которых Нандо де Коло и Серхио Родригес. Таким образом, в новом сезоне ЦСКА предстанет обновленным. Президент ЦСКА Андрей Ватутин признался, что покупкой Джеймса трансферная кампания клуба завершена, сообщает телеканал "Россия 24".