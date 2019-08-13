Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Это спровоцировало огромную волну негатива в адрес исполнительницы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Это спровоцировало огромную волну негатива в адрес исполнительницы.На видео звезда сидит в бикини за столом и старательно вылизывает тарелку. Она не сразу заметила, что ее снимают. "Вот она, настоящая Ольга Бузова", – произнес закадровый мужской голос.На секунду певице стало неловко, но потом она начала заливисто смеяться. "Ты прикалываешься? Ну, вкусно если мне! Я блокадница!", – выпалила ведущая телестройки.Последнее высказывание исполнительницы буквально взбесило пользователей Сети. "Я блокадница? Совсем что ли с дуба рухнула? Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!", "Надо же такое сморозить!", "Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь!", – накинулись на Ольгу подписчики."Блокадница... Не смей упоминать даже это святое слово со своего грязного рта!", – написал разъяренный критик.Кроме того, многие отметили, что вся эта сцена не выглядит естественно. "Это наигранно, актриса!", "Простая постановка", "У Оли наигранный смех. Ничего смешного нет!", "Типо не видно было, что снимают", "Господи, как фальшиво и неестественно!", – не успокаивались злопыхатели.