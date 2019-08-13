Проект строительства нового спорткомплекса финансирует Группа Компаний Киевская площадь, принадлежащая известным российским бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Проект строительства нового спорткомплекса финансирует Группа Компаний "Киевская площадь", принадлежащая известным российским бизнесменам Году Нисанову и Зараху Илиеву.Строительство нового спортивного комплекса для Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического Университета, известного в народе, как "Корабелка", началось в Питере. В июне 2019 года прошла торжественная закладка капсулы, которая ознаменовала начало строительных работ.Проект финансирует Группа Компаний "Киевская площадь", принадлежащая известным российским бизнесменам и Зараху Илиеву. Нисанов, а также другие высокопоставленные гости – секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов – лично присутствовали на значимом мероприятии.В ногу со спортомСтоит отметить, что спорт играет не последнюю роль в жизни студентов СПбГМТУ. Учащиеся занимаются разными видами спорта, среди которых: футбол, баскетбол, теннис, академическая гребля, гандбол, водное поло, пауэрлифтинг, хоккей в зале. Команды Университета постоянно участвуют в международных соревнованиях и достойно представляют свой вуз. Александр Беглов подчеркнул, что новый комплекс как раз нужен для того, чтобы формировать и закалять тело и дух у будущих кораблестроителей.Новый комплекс значительно улучшит возможности для занятий спортом у учащихся. На его территории появится новый двадцатипятиметровый бассейн с трибунами, а также волейбольный комплекс на две тысячи мест. Об этом на открытии строительной площадки заявил Николай Патрушев.Он также подчеркнул, что новым СК смогут пользоваться не только учащиеся и преподаватели "Корабелки", но и волейбольные клубы родного города – "Зенит" и "Ленинградка". Ожидается, что комплекс станет не только элементом студенческой жизни, но и важным инфраструктурным объектом для города. В нем планируется проводить различные городские соревнования и чемпионаты.Спонсоры проектаКак уже было отмечено выше, финансируют строительство и Зарах Илиев. Тандем бизнесменов участвовал в реализации ряда знаковых объектов в столице. Среди них самые известные: строительство ТЦ "Европейский"; реконструкция гостиницы "Украина", которая теперь работает под брендом Radisson Collection; флотилия Radisson со своими ледокольными яхтами и "цветочными" корабликами, агрокластер "Фуд Сити" – крупнейшая продовольственная площадка в стране, строительство Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ, рестораны в парке "Зарядье" и многие другие. Бизнесмены участвуют в проектах по реконструкции и строительству транспортной инфраструктуры в городе. Например, реконструкция ТПУ "Нагатинская" и строительство автовокзала "Южные ворота".Подобные социально-важные проекты бизнесмены считают необходимыми для развития города и его интересов. Недавно к списку таких важных объектов присоединился и СК "Олимпийский". Учитывая опыт бизнесменов можно смело предположить, что у спорткомплекса "Корабелки" есть все шансы стать не каким-то спортзалом при вузе, а действительно значимым спортивным объектом в городском масштабе северной столицы.Благотворительные проектыДля ГК "Киевская площадь" строительство спорткомплекса – не первый благотворительный проект. В Петербурге с ее помощью уже был реконструировал Никольский Морской Собор в Кронштадте – крупнейший морской храм Российской империи. Он был закрыт более восьмидесяти лет назад, а снова открыл свои двери для прихожан в 2013 году. Нисанов был награжден Почетной грамотой президента России за помощь в восстановлении святыни.Строительство спортивного комплекса для СПбГМТУ – очередной благотворительный проект бизнесменов. Спонсоры направили более миллиарда рублей из своих личных средств. По утвержденному проекту новый спорткомплекс займет площадь более 5,5 тысячи квадратных метров.А вот площадь всего комплекса с помещениями университета, где сейчас идет строительство, после завершения работ превратится в настоящий современный студенческий кампус. Его площадь составит более 165 тысяч квадратных метров. На его территории будут находиться велодорожки, а также будет проходить Аллея выпускников. Завершение работ планируется уже в следующем году.Будущим кадрам – лучшие условияГруппа компаний, принадлежащая Нисанову и Илиеву, реализует проект по строительству нового СК в Петербурге по поручению главы государства и совместно с Совбезом России. Николай Патрушев отметил, что Владимир Путин лично поручил ведомству повысить качество подготовки кадров в области военного судо– и самолетостроения. "Корабелка" – уникальное в своем роду учебное заведение по подготовке кораблестроителей.Именно поэтому секретарь Совбеза России подчеркивает важность создания условий, при которых из вуза будут выпускаться высококлассные специалисты, готовые сразу приступить к работе в выбранной области. Также он подчеркнул, что СПбГМТУ. Активно сотрудничает с рядом компаний и госкорпораций, среди которых: Газпром, Газпромнефть, Росатом, Роснефть, готовые принимать выпускников технического университета.Именно поэтому важно, чтобы помимо отличных возможностей непосредственно для учебы, у студентов была возможность хорошо и с пользой проводить свой досуг. Одним из вариантов, которого, как раз является спорт. Ректор Глеб Туричин назвал закладку стартовой капсулы очень значимым событием для Кораблестроительного Университета.Он обратил внимание, что несмотря на то, что в вузе открываются новые направления и программы по подготовке, ремонтируются корпуса и общежития, вводятся новые объекты, сравниться по значимости с закладкой нового СК вряд ли что-то может. Новый проект слишком масштабен. Туричин поблагодарил меценатов за помощь в его реализации и справедливо подчеркнул, что образование и спорт неделимы.