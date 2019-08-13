Советник президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Никита Потураев сделал заявление о вступлении в связанную с главой государства партию Слуга народа. Он подчеркнул, что не собирается становиться частью этой политической силы.

Советник президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Никита Потураев сделал заявление о вступлении в связанную с главой государства партию "Слуга народа". Он подчеркнул, что не собирается становиться частью этой политической силы.Когда Владимир Зеленский одержал впечатляющую победу во втором туре выборов президента Украины, главной проблемой, которая встала перед ним, оказалась недостаточная численность сторонников. Решить эту проблему должна была партия "Слуга народа".Досрочные выборы в Верховную раду показали, что украинцы готовы поддержать только что созданную и еще пока никак не проявившую себя политическую силу только из-за ее связи с главой государства. Партия получила рекордную поддержку и заняла большинство мест в новом составе парламента.Однако далеко не все сторонники , даже из числа ближайшего окружения бывшего шоумена, оказались готовы выстроиться в очередь за партийными билетами. Среди тех, кто отказался от вхождения в "Слугу народа" оказался даже советник президента Украины Никита Потураев."В команде есть члены партии, я к ним не отношусь и не планирую вступать в партию", – заявил он в интервью украинскому изданию "Детектор медиа". Он добавил, что для "Слуги народа" важны, в первую очередь, костяк и сторонники, а не формальное количество членов. Превращать политическое объединение соратников в подобие КПСС, добавил Никита Потураев, никто не собирается.Отметим, ранее, выступая перед новоизбранными народными депутатами от "Слуги народа", доходчиво объяснил им, что с политической точки зрения они ничтожны. "Избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский", – подчеркнул он.