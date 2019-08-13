Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) города Сарова Нижегородской области, погибшие и пострадавшие в результате ЧП в Архангельской области, награждены орденами Мужества, пятеро посмертно.

Сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) города Сарова Нижегородской области, погибшие и пострадавшие в результате ЧП в Архангельской области, награждены орденами Мужества, пятеро посмертно.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в администрации Сарова. Отмечается, что указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.Выступая в эфире телеканала "Россия 24", генеральный директор госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев заверил, что семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. Министерство обороны РФ сообщило о двух погибших во время инцидента с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь.10 августа "Росатом" проинформировал о том, что пять сотрудников корпорации стали жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе, трое были доставлены в больницу.Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров) — крупнейший в стране НИИ, главная задача которого заключается в обеспечении и поддержании надежности и безопасности ядерного оружия РФ.