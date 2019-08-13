Певица поделилась с поклонниками радостной новостью. Анита
Цой отправилась в отпуск.
Певица поделилась с поклонниками радостной новостью. Анита
Цой отправилась в отпуск.
Об этом звезда сообщила в личном Instagram. Цой опубликовала пост прямо из аэропорта Шереметьево.
"Итак, мои любимые, мне
надоело сидеть в холодной Москве со своей больной лапой! Лето проносится мимо,
и в моих силах сделать его чуточку ярче и интереснее. Улетаю на недельку в
отпуск", – написала знаменитость.
Ниже звезда отметила, что травмированный
палец не даст ей в полной мере насладиться курортом. Доктора выставили Аните ряд
ограничений.
"Купаться в море или даже в бассейне мне запретили врачи, со
свободным передвижением тоже есть вопросы. Хромая лошадь далеко не убежит. Но зрение, обоняние и осязание никто не
отменял!" – не унывает .
Напомним, несколько недель назад с певицей случилась неприятность. с
корнем вырвала ноготь на большом пальце левой ноги. Рана так сильно кровоточила,
что ей пришлось вызывать скорую помощь.
Сейчас звезда
восстанавливается. Врачи посоветовали вокалистке отменить гастрольный тур по
городам Черноморского побережья. Прогнозы медиков неутешительны: палец будет заживать
еще долго – минимум полгода.