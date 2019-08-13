Певица поделилась с поклонниками радостной новостью. Анита Цой отправилась в отпуск.

Певица поделилась с поклонниками радостной новостью. АнитаЦой отправилась в отпуск.Об этом звезда сообщила в личном Instagram. Цой опубликовала пост прямо из аэропорта Шереметьево."Итак, мои любимые, мненадоело сидеть в холодной Москве со своей больной лапой! Лето проносится мимо,и в моих силах сделать его чуточку ярче и интереснее. Улетаю на недельку вотпуск", – написала знаменитость.Ниже звезда отметила, что травмированныйпалец не даст ей в полной мере насладиться курортом. Доктора выставили Аните рядограничений."Купаться в море или даже в бассейне мне запретили врачи, сосвободным передвижением тоже есть вопросы. Хромая лошадь далеко не убежит. Но зрение, обоняние и осязание никто неотменял!" – не унывает .Напомним, несколько недель назад с певицей случилась неприятность. скорнем вырвала ноготь на большом пальце левой ноги. Рана так сильно кровоточила,что ей пришлось вызывать скорую помощь.Сейчас звездавосстанавливается. Врачи посоветовали вокалистке отменить гастрольный тур погородам Черноморского побережья. Прогнозы медиков неутешительны: палец будет заживатьеще долго – минимум полгода.