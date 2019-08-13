Уровень воды в реках Приморья может подняться на шесть метров в ближайшие дни. Гидрологи дают такой прогноз из-за приближающегося со стороны Японского моря тайфуна Кроса и атмосферного фронта из Китая.

Уровень воды в реках Приморья может подняться на шесть метров в ближайшие дни. Гидрологи дают такой прогноз из-за приближающегося со стороны Японского моря тайфуна "Кроса" и атмосферного фронта из Китая.Объем осадков может достичь двухмесячных норм. Сотни приусадебных участков уже сейчас подтоплены в Приморье после обильных дождей. Вода залила и несколько подвалов многоквартирных домов.В нескольких местах реки перелились через дороги, в том числе между соседними селами Пожарского района. Там движение пришлось приостановить.В Хабаровском крае уровень воды в Амуре достиг уже почти 560 сантиметров. Он приближается к опасному значению в шесть метров, и гидрологи прогнозируют, что эта отметка может быть достигнута. Сейчас в зоне наводнения — все дачи на островах в районе Хабаровска, а также несколько дворов в самом городе.