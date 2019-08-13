Морское побережье. Женский пляж. Купается группа феминисток. Вдруг одна из них вылавливает из воды старинную бутылку. Открывают бутылку и из нее появляется джинн.
- Спасибо, что освободили меня. Исполню любое ваше желание.
- Хотим полного равноправия между мужчинами и женщинами.
- OK - отвечает джинн и с негромким хлопком превращается в военкома с кипой повесток.
- Всем присутствующим от 18 до 28 лет завтра явиться в райвоенкомат для прохождения первоначальной постановки на воинский учет...
еще анекдот!