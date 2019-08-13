13.08.2019

2019-08-13 17:00:28

Ди Каприо проговорился о своей самой стыдной роли

Леонардо Ди Каприо рассказал, за участие в каком фильме ему по-настоящему стыдно. Такой кинолентой оказалась "Кафе" Донс Плам".



Артист считает, что эту картину не следует никому смотреть, потому что в ней он плохо сыграл. "Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?", – цитирует Ди Каприо . Отмечается, что из-за неопытности всей съемочной группы фильм был обречен на провал.