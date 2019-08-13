17-летняя дочь известной актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова, не зациклена на ведении социальных сетей. Она довольно редко радует публику новыми кадрами.

17-летняя дочь известной актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова, не зациклена на ведении социальных сетей. Она довольно редко радует публику новыми кадрами.Накануне девушка впервые за долгое время опубликовала новые снимки в своем Instagram. На них девушка позирует, сидя на огромном валуне в пещере. "Сижу на камушках", – коротко подписала фотографию Лиза.К слову, наследница Климовой сейчас отдыхает в Италии, в небольшом городке под названием Фонтане Бьянке. С кем Хорошилова отправилась в путешествие – остается загадкой.Поклонники пришли в восторг от новых публикаций. Несмотря на то, что у нее всего шесть тысяч подписчиков, очевидно, что все они очень тепло относятся к девушке. "Какая красота!", "Просто огонь, пушка, бомба!", "Классные фотографии!", – заявили восторженные пользователи Сети."Ты просто пышка, пушка!", – призналась фанатка.Кроме того, многие выказали свое беспокойство за здоровье юной наследницы. Один пользователь рекомендовал дочери актрисы не сидеть на холодном во избежании простуды. Другой посоветовал быть внимательнее, чтобы краб не укусил.Напомним, Лиза – старшая из всех детей Климовой. Звезда театра и кино родила девочку от своего первого супруга – ювелира Ильи Хорошилова, с которым начала встречаться еще со школьной скамьи.Вскоре пара распалась и Екатерина вышла замуж второй раз – за актера . Возлюбленные прожили вместе 10 лет, в ходе которых у них появилось два сына – Матвей и Корней. Но и этому браку суждено было прекратиться.Буквально через год после очередного развода актриса вновь оказалась перед алтарем. На этот раз избранником стал ее коллега по цеху Гела Месхи. Артистка подарила мужу дочку Бэллу. При этом все дети от предыдущих браков продолжали жить с ней. Но недавно стало известно, что и эти отношения .