На 380 километре федеральной дороги Лена в Нерюнгринском районе близ поселка Серебряный Бор произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и КамАЗа.

Пресс-служба управления ГИБДД по Якутии сообщила о столкновении на 380 километре федеральной дороги "Лена" в Нерюнгринском районе близ поселка Серебряный Бор легкового автомобиля Toyota и КамАЗа.В результате ДТП пять человек погибли, четверо пострадали, передает ТАСС.В ведомстве уточнили, что еще предстоит разобраться в причинах произошедшего и найти виновного, но даже без разбирательства уже выявлены грубейшие нарушения ПДД. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие находились в легковой автомашине.В районной единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что видимость в момент аварии была отличная, погода ясная и без осадков.