28-летняя модель Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. Судя по всему, девушка решила сгладить негатив, который вызвали ее небритые подмышки.

28-летняя модель Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый снимок. Судя по всему, девушка решила сгладить негатив, который вызвали ее небритые подмышки.Накануне звезда выложила очень соблазнительное Selfie. Очевидно, что модель позирует топлес, но, тем не менее, полностью оголенную грудь она предпочла не показывать.На Эмиле минимум макияжа, две золотые цепочки и кольцо с огромным драгоценным камнем. При этом она сделала серьезное лицо, немного надула и без того пухлые губки, что придало фотографии еще больше шарма.Поклонники удивились и даже расстроились, что Ратаковски на этот раз ограничилась таким скромным кадром. Обычно девушка не стесняется публично демонстрировать свои прелести.Также поклонники язвительно спросили, побрила ли она свои подмышки. Для тех, кто не в курсе, пару дней назад звезда опубликовала в своей социальной сети пост в поддержку феминизма и бодипозитива. На снимке она позировала в нижнем белье и с копной черных густых волос подмышками.Отметим, Эмили Ратаковски – одна из самых популярных и востребованных моделей современности. Помимо этого она снимается в фильмах и клипах, в том числе российских исполнителей таких как Дима Билан.