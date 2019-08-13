В США обсуждают загадочную смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. Финансист, которого обвиняют в педофилии, покончил с собой в следственном изоляторе. Американские СМИ отмечают — незадолго до инцидента руководство тюрьмы неожиданно сняло особое наблюдение за Эпштейном, а за несколько часов до гибели он вообще остался без присмотра. Кому выгодна смерть миллиардера и чьи секреты он хранил?

В США обсуждают загадочную смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. Финансист, которого обвиняют в педофилии, покончил с собой в следственном изоляторе. Это предварительная версия. Однако американские СМИ отмечают — незадолго до инцидента руководство тюрьмы неожиданно сняло особое наблюдение за Эпштейном, а за несколько часов до гибели он вообще остался без присмотра. Кому выгодна смерть миллиардера и чьи секреты он уже никогда не раскроет?На последних кадрах пока еще живого Джеффри Эпштейна видно, как самого высокопоставленного заключенного в США с побагровевшим лицом на каталке вывозят из следственного изолятора на Манхэттене, чтобы переправить в больницу. Но реаниматологам останется только констатировать смерть.Судмедэксперты Нью-Йорка не смогли установить причину смерти, им требуется собрать больше информации. Пауза лишь множит подозрения, которых и так хватает: Эпштейна нашли повешенным в 6:30 утра; видеонаблюдения в камере не было; соседа за сутки до этого переселили в другую камеру. Кроме того, надзиратели работали сверхурочно и, вопреки правилам, не совершали обходы каждые полчаса."Неприемлемо, что за Эпштейном не наблюдали 24 часа в сутки, тем более, что ранее он уже пытался совершить самоубийство. Нам нужно понять, нет ли здесь криминального следа", — заявил бывший спецагент ФБР Чэд ДженкинсЕсть версия, что Эпштейна могли и избить за былые грехи. Так или иначе скандальный финансист незадолго до смерти всерьез опасался, что с ним могут расправиться.Он и правда слишком много знал. Эпштейн создал целую структуру, которая вовлекала несовершеннолетних в занятия проституцией.Из документов, которые, по еще одному странному совпадению, были опубликованы как раз в день смерти Эпштейна, следует, что финансист, по сути, был кем-то вроде очень дорогого сутенера. В списке знакомых и клиентов у него значились два бывших губернатора демократа — Митчелл и Ричардсон, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret Лесли Векслер и даже члены британской королевской семьи.Гнездом разврата в Нью-Йорке был особняк Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде, площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Его цена — 77 миллионов долларов. Выездные вечеринки проводили на острове Малый Сент-Джеймс в Карибском море. Летали туда на частном Боинге 727, который пресса, за грязные аналогии, называла экспрессом "Лолита". По данным полетного журнала, не менее десяти раз пассажиром экспресса был Билл Клинтон."По какой-то странной причине люди, которые располагают компроматом на Клинтонов, в итоге умирают. Вы серьезно? Как так получается?", — заявил актер Терренс Уильямс.Слова Терренса Уильямса, возможно, и потонули бы в общем хоре комментариев, но именно его сообщение ретвитнул Дональд Трамп. Он, кстати, тоже был знаком с Эпштейном, а бывшему прокурору по первому делу финансиста Алексу Акосте недавно пришлось даже подать в отставку с поста министра труда в трамповской администрации. Акосту винили в том, что он не засадил педофила далеко и надолго.У советника президента США Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News спросили, зачем американский лидер сделал соответствующий репост, на что последовал следующий ответ:"Я думаю, президент хочет, чтобы расследовалось все, как вы и сказали, ведь люди часто требуют открытого расследования выдуманных обвинений, как, например, было со сговором с Россией ради победы на выборах".Но те, кто всегда и во всем видит руку России, уже дали о себе знать. Как, например, журналист MSNBC Джо Скарборо. На своей странице в Twitter он написал:"Человек, чья информация могла уничтожить жизни богатых и влиятельных людей, внезапно умирает в тюремной камере. Как предсказуемо... По-русски".Впрочем, в эту сторону рыть вряд ли выгодно, ведь адвокаты двенадцати женщин, обвинявших Эпштейна, рассчитывают на компенсации. Готовится иск по разморозке его активов. Пятнадцать машин, два самолета Гольфстрим, дом в Палм-Бич, ранчо в Нью-Мексико, квартира в Париже — это имущество финансиста-педофила. На его счетах примерно полмиллиарда долларов.