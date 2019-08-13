Певица дала откровенное интервью телевизионщикам. В конце
записи программы Анжелика Варум поняла, что, возможно, наговорила лишнего.
Певица дала откровенное интервью телевизионщикам. В конце
записи программы Анжелика Варум поняла, что, возможно, наговорила лишнего.
Артистка замужем за певцом Леонидом Агутиным уже 22 года. После
стольких лет совместного проживания супруги знают друг о друге все и даже
больше. Анжелика Варум призналась, что иногда чувствует себя "второй мамой
Лени".
Артистка старается окружить супруга заботой и любовью,
поэтому, разъезды с гастролями – для нее настоящий стресс. Варум призналась,
что не может уснуть, пока не убедится, что ее супруг сыт.
"Я контролер. Мне обязательно надо контролировать: поел или
не поел и все-такое. Ведь мне же это потом все разгребать", – цитирует со ссылкой на шоу "Синдеева" телеканала "Дождь".
Отметим, что певица тщательно следит за здоровьем
избранника. Более того, Варум напоминает Агутину во сколько ложиться спать и
что делать, если он заболел.
Также, собирая мужу в дорогу знаменитость всегда кладет ему
в сумку стеклянную бутылку для воды. При необходимости Леонид наполняет ее
горячей водой и использует как грелку.
Примечательно, что в конце программы поняла,
что, возможно, сболтнула лишнего. Чтобы загладить вину, вокалистка попросила у
избранника прощения.