Певица дала откровенное интервью телевизионщикам. В конце записи программы Анжелика Варум поняла, что, возможно, наговорила лишнего.

Певица дала откровенное интервью телевизионщикам. В концезаписи программы Анжелика Варум поняла, что, возможно, наговорила лишнего.Артистка замужем за певцом Леонидом Агутиным уже 22 года. Послестольких лет совместного проживания супруги знают друг о друге все и дажебольше. Анжелика Варум призналась, что иногда чувствует себя "второй мамойЛени".Артистка старается окружить супруга заботой и любовью,поэтому, разъезды с гастролями – для нее настоящий стресс. Варум призналась,что не может уснуть, пока не убедится, что ее супруг сыт."Я контролер. Мне обязательно надо контролировать: поел илине поел и все-такое. Ведь мне же это потом все разгребать", – цитирует со ссылкой на шоу "Синдеева" телеканала "Дождь".Отметим, что певица тщательно следит за здоровьемизбранника. Более того, Варум напоминает Агутину во сколько ложиться спать ичто делать, если он заболел.Также, собирая мужу в дорогу знаменитость всегда кладет емув сумку стеклянную бутылку для воды. При необходимости Леонид наполняет еегорячей водой и использует как грелку.Примечательно, что в конце программы поняла,что, возможно, сболтнула лишнего. Чтобы загладить вину, вокалистка попросила уизбранника прощения.