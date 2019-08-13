В Сети появилось видеообращение советского и российского поэт-песенника Илья Резника к певице Ольге Бузовой. Народный артист был крайне разочарован поступком популярной исполнительницы.

В Сети появилось видеообращение советского и российского поэт-песенника Илья Резника к певице Ольге Бузовой. Народный артист был крайне разочарован поступком популярной исполнительницы.На записи Резник рассказывает, что в далеком 1942 году был блокадным ребенком в Ленинграде. Именно поэтому его до глубины души задело высказывание телеведущей.Он отметил, что если бы Ольга попробовала перенестись в те годы и прожить на 125 грамм хлеба в день, то она может быть и не совершала бы такой гнусный поступок. По словам Ильи Леопольдовича, исполнительница обидела этим много блокадников.По мнению народного артиста, представители российского шоу-бизнеса деградируют с каждым годом. Они совсем потеряли стыд, совесть, честь и родину, сообщает ."Мы пухли от голода, а вы товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески", — с болью в голосе сказал поэт-песенник.Также Резник рассказал, что недавно выступал перед блокадниками со своим детским театром. Он считает, что они, в свою очередь, будут чтить память и не станут , так как прониклись "жизнью наших ленинградцев, наших героев". "Бог вам судья", – подытожил свой монолог народный артист России.