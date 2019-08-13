Модель Ирина Шейк много времени проводит на съемках. Для нее это очень тяжелый труд, поэтому звезда не смогла отказать себе в отдыхе за границей.

Модель Ирина Шейк много времени проводит на съемках. Для нее это очень тяжелый труд, поэтому звезда не смогла отказать себе в отдыхе за границей.Бизнесвумен вместе со своей мамой и дочкой Леей отправилась на Ибицу. Там их и застукали назойливые папарацци. Журналисты запечатлели Ирину на пляже. На ней был костюм из топа и мини-юбки с ярким узором от Versace. Образ дополнила сумка того же бренда.Вместе с мамой они шли по побережью, держа за руки малышку. Родительница модели предпочла для прогулки бежевые брюки с цветочным принтом и белую рубашку. Юная наследница красовалась в полосатом слитном купальнике.К слову, помимо пляжного отдыха Шейк активно посещает светские мероприятия. Ее неоднократно видели в компании друзей. Как стало известно, в один из дней она . Для этого ей пришлось оставить маленькую дочку под опекой бабушки.Напомним, несколько месяцев назад звезда с известным голливудским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею. Ходило много слухов о причине расставания, но точных данных до сих пор нет. Тем не менее, бывшим влюбленным удалось договориться о совместной опеке над ребенком без вмешательства суда.