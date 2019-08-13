Поток туристов из России в Грузию снизился на 70 процентов. Это произошло после запрета на прямое авиасообщение между странами.

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70 процентов. Это произошло после запрета на прямое авиасообщение между странами.В Российском союзе туриндустрии пояснили, что те, кто сами организовывали свои поездки, могут попасть в Грузию через наземные пункты пропуска или через третьи страны. Но это, как правило, или дольше или дороже, сообщает "Россия24".Предпосылок для возобновления авиаперелетов пока нет, сообщили в союзе туриндустрии.По данным грузинских властей, только в июле из-за прекращения прямого авиасообщения сфера туризма Грузии потеряла около 60 миллионов долларов.