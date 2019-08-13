Адвокат Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.

Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.Татьяна Молоканова рассказала, что в отношении девушки составлен протокол по части 5 статьи 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), передает ТАСС. В отношении Сосновской могут применить до 40 часов обязательных работ или штраф до 20 тысяч рублей.