С 25 по 29 августа Сочи накроет Новая волна. В этом году она проводится уже в 18-й раз. Поздравить популярный конкурс молодых исполнителей с совершеннолетием в элитный загородный клуб приехала Катя Лель. Там с певицей и встретился корреспондент Дни.ру.

С 25 по 29 августа Сочи накроет "Новая волна". В этом году она проводится уже в 18-й раз. Поздравить популярный конкурс молодых исполнителей с совершеннолетием в элитный загородный клуб приехала Катя Лель. Там с певицей и встретился корреспондент "Дни.ру".Катя Лель давно и счастлива замужем. Но каково это быть мужем известной артистки? "Мне кажется, если человек любит, то он должен ревновать, – убеждена Лель. – Но мой муж достаточно мудрый, чтобы не показывать этого. Он всячески оберегает меня, носит кофе в постель".На недавнем концерте в "Крокусе" Катя пела вместе со свой 10-летней дочерью Эмилией. "Многие дети хотят стать артистами, потому что со стороны кажется, что эта профессия предполагает цветы, успех, овации, известность, роскошную жизнь, – считает Катя. – Но мало кто знает, что в реальности за этом стоит. Поэтому когда моя дочь заявила, что тоже хочет выступать, я закричала: "Нет, только не это, это очень сложно!""Дочь мне не поверила, заявив: "Мама, но ты же поешь!", – продолжает Катя. – Поэтому она сама поступила в музыкальную школу имени Кабалевского, где теперь висит на доске почета. Я ее предупредила, что жизнь будет непростой и потребуется постоянно заниматься".В музыкальной школе, где учится Эмилия, все, конечно, знают, чья она дочь. "Хотя я на собрания не хожу – просто нет времени, у нас бабушка этим занимается, – пояснила певица. – Сама же бываю только на отчетных концертах и на Дне знаний 1 сентября в обычной школе".Сегодня многие артисты при помощи суррогатных матерей обзавелись детьми. Кате скоро 45 лет и в теории она еще могла бы стать мамой. "Дочка меня упрашивает родить ей брата или сестру – ей же скучно одной, – уверяет . – Муж тоже сильно мечтает о пополнении в семействе. Мне, конечно, очень хочется, чтобы появился ребенок, но сразу, без беременности и прочих сопутствующих ей вещей. Можно, конечно, воспользоваться суррогатным материнством, но не знаю, готова ли я к этому. Ну да посмотрим, что будет завтра".