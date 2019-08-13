Катерина Шпица устроила разборки с близким человеком прямо на публике. Популярная актриса обратилась к сестре.

Катерина Шпица устроила разборки с близким человеком прямо на публике. Популярная актриса обратилась к сестре.В последнее время Катерина Шпица на своей страничке в социальной сети Instagram делится с подписчиками не только фотографиями и видео из жизни, но и детскими воспоминаниями. Судя по комментариям пользователей, откровения артистки многим пришлись по вкусу, поэтому ободренная поддержкой она опубликовала свежий пост.Катерина выложила снимок, на котором запечатлена с троюродной сестрой Ритой. Шпица объяснила, что в детстве они много времени проводили вместе. "Вот эти девушки/ женщины (кому как больше нравится) с фотографии когда-то нещадно лупили друг друга пластмассовыми пупсами. Я – догола раздетой куклой Дашей с бескомпромиссно подрисованными на белом тельце первичными половыми признаками, Рита – не помню, какой куклой", – поделилась воспоминаниями Катерина Шпица.Она рассказала, как они любили толкаться в темноте и смеяться за столом, пуская чай из ноздрей в блюдце. "Где-то в недрах Ритиной квартиры пропала моя книга "Откуда берутся дети", где уже ничего подрисовывать было не надо, и моя корона с конкурса "Золушка-92"( взяли погонять, и куда-то она делась)", – отметила актриса.Впрочем, самым страшным днем, по мнению Катерины, был тот, когда сестра раскрасила ее черно-белую книгу "Малыш и Карлсон". "Я сначала хотела предать сестру анафеме, а потом подумала : "А что, так можно было?"" – задала риторический вопрос Шпица.Интересно, что в комментариях отметилась та самая сестра Рита. "Катя!!!!!! Я совсем забыла про "Малыша и Карлсона" 😭😭😭😭🤦🏻♀😂 люблю тебя, сестренка, бесконечно ❤(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – призналась родственница актрисе. Та отреагировала шуткой. "Корону верни, коза 😂😂😂 Love!" – обратилась к сестре Катерина Шпица.