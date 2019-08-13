Российская теннисистка Светлана Кузнецова заменит словацкую спортсменку Доминику Цибулкову в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису, который стартует 26 августа. Напомним, что россиянка выигрывала US Open в 2004 году.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова заменит словацкую спортсменку Доминику Цибулкову в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису, который стартует 26 августа. Напомним, что россиянка выигрывала US Open в 2004 году.Как сообщает РИА Новости, Цибулкова не примет участия в Открытом чемпионате США из-за травмы левой ноги. Кузнецова, ранее пропустившая турнир в Вашингтоне из-за проблем с визой, станет седьмой экс-чемпионкой US Open, которая сыграет на турнире.Открытый чемпионат США по теннису стартует 26 августа в Нью-Йорке. Соревнования завершатся 8 сентября.