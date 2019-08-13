Администрация области проводит комплексную работу по разрешению ситуации, сложившийся на ООО «ВМТЗ»

Администрация области проводит комплексную работу по разрешению ситуации, сложившийся на ООО «ВМТЗ»Состоялась рабочая встреча врио первого вице-губернатора Владимирской области Максима Брусенцова с заместителем генерального директора по управлению активами Концерна «Тракторные заводы» Сергеем Невровым, в рамках которой были проинспектированы производственные площадки Владимирского моторо-тракторного завода.Напомним, что администрация области проводит комплексную работу по разрешению ситуации, сложившийся на ООО «ВМТЗ». Так, 4 июня Губернатор Владимир Сипягин провёл встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, в ходе которой обсудил возможность оказания министерством поддержки предприятиям 33-го региона, испытывающим трудности, а также перспективы открытия новых производств, кластерную политику в регионе и возможности расширения заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса.Ранее врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов вёл переговоры с руководством Концерна «Тракторные заводы». Пути решения сложившийся на ООО «ВМТЗ» ситуации обсуждались с председателем Правления Машиностроительно-индустриальной группы Андреем Водопьяновым и с директором по стратегическому развитию Всеволодом Бабушкиным.В рамках недавнего посещения ВМТЗ Максим Брусенцов и Сергей Невров оценили состояние его производственных цехов, который в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства. Как пояснил Сергей Невров, до прихода новой управляющей команды ООО «ВМТЗ» находился в крайне непростой ситуации. В связи с отсутствием инвестиционных вливаний для финансирования производственной деятельности, предприятие три года назад прекратило выпуск продукции, производственные помещения и здания пришли в негодное состояние, а часть цехов оказалась полностью разрушена.Участники встречи отметили, что ситуация на предприятии находится на особом контроле как у администрации региона, так и у руководства Концерна «Тракторные заводы». В настоящее время разрабатываются совместные решения по выходу из сложившейся кризисной ситуации, в том числе прорабатывается вопрос по привлечению на предприятие индустриальных партнёров.