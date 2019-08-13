Орденом Мужества посмертно награжден одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Хабаровском крае.

Орденом Мужества посмертно награжден одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.Пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере​​​, где находились 189 детей. Тогда пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались.Среди них был Алексей Мартыненко, учившийся в пятом классе. Он бросился на помощь девочкам из горящей палатки. Мальчик получил тяжелые ожоги и скончался в больнице, сообщает РИА Новости.Как выяснилось, противопожарные правила в палаточном лагере были серьезны нарушены. Причем сотрудник МЧС, проводивший проверку, не добился от руководства "Холдоми" их устранения. В настоящее время он арестован. Арестованы также организаторы отдыха — директор и владелец.Все дети, с кем удалось пообщаться журналистам, указывают на то, что ночами в палатках было очень холодно, и им раздали электрообогреватели. Один из них и стал причиной пожара.