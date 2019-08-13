Дмитрий Медведев заявил о скорой ратификации конвенции по статусу Каспия. Об этом стало известно на Первом Каспийском экономическом форуме.

Дмитрий Медведев заявил о скорой ратификации конвенции по статусу Каспия. Об этом стало известно на Первом Каспийском экономическом форуме.В ходе выступления российский премьер-министр коснулся темы сохранения ресурсов Каспийского моря. Дмитрий Медведев отметил, что развитие портовой инфраструктуры, как и совместные проекты, могут заметно укрепить позиции стран Каспийской пятерки в глобальной экономике.Но каждый крупный проект должен проходить экологическую экспертизу. В ней следует принимать участие специалистам из всех прикаспийских государств.В российском бюджете порядка 200 миллиардов рублей предусмотрено в ближайшие годы на проекты по развитию Каспия и Волги."Ровно год назад — 12 августа 2018 года — подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря​​​. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время", – сказал премьер-министр РФ.По его словам, подписание конвенции стало историческим событием и общим успехом стран."Это подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения, делать это спокойно, без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга, а главное — в равной мере разделяя как права на использование природных богатств Каспия, так и общую ответственность за его судьбу", — отметил он.