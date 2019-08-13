В столичном правительстве решили не согласовывать очередной митинг-шествие, который оппозиция запланировала на субботу, 17 августа. Цель митинга та же – поддержать независимых кандидатов из команды Алексея Навального, которым отказали в регистрации на выборах.
В столичном правительстве решили не согласовывать очередной митинг-шествие, который оппозиция запланировала на субботу, 17 августа. Цель митинга та же – поддержать независимых кандидатов из команды Алексея Навального, которым отказали в регистрации на выборах.
Муниципальный
депутат Андрей Морев на своей странице в Facebook , что причиной отказа в
проведении митинга послужило поздно поданное уведомление о намерении провести
акцию. По закону необходимо предупреждать власти за десять дней до мероприятия, а
заявка поступила за девять дней, в связи с чем правительство было вынуждено отказать организаторам.
В мэрии
подтвердили, что заявка действительно поступила за девять дней до начала
митинга, в связи с чем и не была принята.
Акции оппозиции вызваны решением МГИК не допускать до выборов в
депутаты МГД целый список соратников Алексея Навального. У многих кандидатов от оппозиции было выявлено огромное количество поддельных подписей, среди
которых явно сфальсифицированные и принадлежавшие давно умершим или вовсе не
существовавшим людям. У главной скандалистки этой подписной кампании Любови
Соболь было обнаружено в подписных листах свыше 14% подделок.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.