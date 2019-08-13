В столичном правительстве решили не согласовывать очередной митинг-шествие, который оппозиция запланировала на субботу, 17 августа. Цель митинга та же – поддержать независимых кандидатов из команды Алексея Навального, которым отказали в регистрации на выборах.

В столичном правительстве решили не согласовывать очередной митинг-шествие, который оппозиция запланировала на субботу, 17 августа. Цель митинга та же – поддержать независимых кандидатов из команды Алексея Навального, которым отказали в регистрации на выборах.Муниципальныйдепутат Андрей Морев на своей странице в Facebook , что причиной отказа впроведении митинга послужило поздно поданное уведомление о намерении провестиакцию. По закону необходимо предупреждать власти за десять дней до мероприятия, азаявка поступила за девять дней, в связи с чем правительство было вынуждено отказать организаторам.В мэрииподтвердили, что заявка действительно поступила за девять дней до началамитинга, в связи с чем и не была принята.Акции оппозиции вызваны решением МГИК не допускать до выборов вдепутаты МГД целый список соратников Алексея Навального. У многих кандидатов от оппозиции было выявлено огромное количество поддельных подписей, средикоторых явно сфальсифицированные и принадлежавшие давно умершим или вовсе несуществовавшим людям. У главной скандалистки этой подписной кампании ЛюбовиСоболь было обнаружено в подписных листах свыше 14% подделок.Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.