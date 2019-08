В Киеве более двух часов допрашивали Петра Порошенко. В Госбюро расследований он явился с внушительной группой поддержки, в которой были даже его дети. Но это не помогло: в бюро экс-президенту Украины вручили еще две повестки на допросы, а на выходе едва не закидали яйцами. Какие претензии украинцы предъявляют человеку, который пять лет управлял их страной?

Он приехал под звуки сирены и выкрики активистов. Одни скандировали "Позор!" Другие Порошенко пытались поддержать. Слышны были выкрики и на английском — этот язык на Украине еще не запрещали.- We need freedom of speech!Порошенко еле протиснулся между людей, которые тыкали в него плакатами. Поддержать отца в этот раз пришли даже трое его детей.- Свободе слова — Труба!Допрос длился 2,5 часа. На выходе экс-президента встречали все те же активисты, но в руках у них уже были не только плакаты, но и яйца, которые полетели Порошенко вслед. Ни одно яйцо до экс-главы не долетело. Того, что в этой толпе были его дети, Порошенко якобы не заметил. Хотя вот кадры — он проходит мимо них.- То, что вас дети пришли поддерживать — вам не кажется, что это не очень красиво?- У нас есть молодежная солидарность. Я их не видел, но я благодарен!Допрашивали Порошенко по двум уголовным делам: покупка телеканала "Прямой" и продаже предприятия "Кузница на Рыбальском". Его подозревают в отмывании преступных доходов и выводе денег в офшоры.Еще Порошенко подозревают в грубом вмешательстве в деятельность судов. Дело возбудили после заявления бывшего руководителя Апелляционного суда Киева Антона Чернышенко. Он утверждает, что высокопоставленные чиновники, в том числе бывший президент, вынуждали его принимать неправосудные решения. Чернышенко уверен: давление было и на другие суды Киева.Всего уголовных дел 14. Порошенко отказался проходить детектор лжи у следователя и предложил провести опрос на полиграфе в эфире принадлежащего ему телеканала. Со своим видеообращением — точнее, видеоугрозами — выступили националисты из подразделения "Азов".- Зеленский обещал, что посадит Петра Алексеевича в тюрьму за разворовывание "Укроборонпрома". Сегодня мы этого не видим.- Мы доведем свое дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины!Сам Зеленский в это время увольнял очередную партию чиновников. Прямо на совещании по незаконной добыче янтаря в Житомирской области он пообещал снять с постов начальников райотделов полиции и главу областного СБУ.- Сколько вы уже служите?- Четвертый год.- Четвертый? То есть, вы знаете, что у вас тут бывает.- Я хочу сказать, что результаты нашей работы улучшаются.- Я не верю вам, потому что за четыре года вы говорите, что вы прекратили нелегальную добычу, а у нас есть экономические выводы. Рекомендую вам покинуть свою должность.Четыре года — это почти весь срок президентства Порошенко. То есть, назначили полицейского как раз на постмайданной волне люстраций. Теперь от разбирательств и уголовных дел не застрахованы ни имевшие вес чиновники, ни сам Порошенко.