Завершить работы планируют в первой половине октября
Завершить работы планируют в первой половине октября
Дорожники приступили к устройству слоёв износа федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Завершить работы планируют в первой половине октября.
Высокая интенсивность транспортного потока на этом участке привела к образованию колейности и трещин на проезжей части, что негативно сказывается на безопасности движения. Поэтому этот отрезок автодороги дополнительно включили в программу ремонтных работ во Владимирской области на 2019 год.
Рабочие отфрезеруют поврежденный асфальт, затем нанесут новый защитный слой из асфальтобетона. Эта технология позволяет восстановить технические характеристики и увеличивает срок службы дорожного покрытия, повышая его качественные характеристики: шероховатость и водонепроницаемость, а также износостойкость.
На период ремонта дорожники ограничивают скоростной режим до 50 км/ч вне населённых пунктов, 40 км/ч – в населённых пунктах.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть предельно внимательными и строго следовать схеме движения в зоне дорожных работ.