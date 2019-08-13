Завершить работы планируют в первой половине октября

Завершить работы планируют в первой половине октябряДорожники приступили к устройству слоёв износа федеральной трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе. Завершить работы планируют в первой половине октября.Высокая интенсивность транспортного потока на этом участке привела к образованию колейности и трещин на проезжей части, что негативно сказывается на безопасности движения. Поэтому этот отрезок автодороги дополнительно включили в программу ремонтных работ во Владимирской области на 2019 год.Рабочие отфрезеруют поврежденный асфальт, затем нанесут новый защитный слой из асфальтобетона. Эта технология позволяет восстановить технические характеристики и увеличивает срок службы дорожного покрытия, повышая его качественные характеристики: шероховатость и водонепроницаемость, а также износостойкость.На период ремонта дорожники ограничивают скоростной режим до 50 км/ч вне населённых пунктов, 40 км/ч – в населённых пунктах.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть предельно внимательными и строго следовать схеме движения в зоне дорожных работ.