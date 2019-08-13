Специалисты бьют тревогу из-за свирепствующей на Украине эпидемии кори. Большинство заразившихся этой опасной болезнью – дети. Уже отмечены смертельные случаи.

Специалисты бьют тревогу из-за свирепствующей на Украине эпидемии кори. Большинство заразившихся этой опасной болезнью – дети. Уже отмечены смертельные случаи.С того момента, как на Украине произошел государственный переворот, который местные именуют не иначе чем "Революция достоинства", на территории страны стали возникать эпидемии болезней, казалось бы давно успешно побежденных еще в советские времена. Среди них оказалась и корь.Только за первую неделю августа на Украине заразились корью порядка 300 человек, большинство из которых – дети, передает . Эпидемия болезни начинает приобретать масштабы национального бедствия. Так, даже традиционно спокойная министр здравоохранения страны Ульяна Супрун призвала обсудить сложившуюся ситуацию на заседании Совета национальной безопасности и обороны.Общее число инфицированных превысило отметку в 50 тысяч человек. И, согласно статистике, хуже всего ситуация с эпидемией кори складывается в Киеве. Очевидно, что профилактические меры в должном объеме приняты не были, а экстренные попытки побороть болезнь уже не помогают.Тем временем роль стороны, которая отказывается считать происходящее опасной эпидемией, взяла на себя администрация президента Украины. Там заметили, что власти уже закупили три миллиона вакцин, а единственной сложностью является то, что пока лекарство не поступило во все поликлиники. Как три миллиона доз препарата врачи будут делить между 65 миллионами населения страны в администрации решили не уточнять.Отметим, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием. Его опасность заключается в крайне высоком уровне заразности. Наибольшую угрозу болезнь несет для младшей возрастной категории больных: свыше 83% всех погибших от кори – дети до пяти лет. Широкое распространение болезни характерно для развивающихся стран.