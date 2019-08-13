Отдых артистки омрачил неприятный эпизод. Эвелина Бледанс вышла из воды искусанная неизвестным морским обитателем.

Отдых артистки омрачил неприятный эпизод. Эвелина Бледансвышла из воды искусанная неизвестным морским обитателем.Знаменитость вместе с сыном Семой отправилась на один изкурортов Турции. Эвелина Бледанс и ее наследник целыми днями нежатся насолнышке и купаются.Однако сегодня, 13 августа, артистка рассказала в личном Instagram,что столкнулась с неприятностями. "Нарушили нашу идиллию, твари! Не акулы 🦈из моих страшных снов, но покусали👿 в море 🌊не по-детски! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – сообщила Бледанс.К публикации Эвелина прикрепила две видеозаписи: на однойона и ее отпрыск плещутся прозрачных водах Средиземного моря, надругой знаменитость показывает колено, покрытое красными волдырями.Судя по всему, у началась аллергическаяреакция после встречи с каким-то морским обитателем. "Я не почувствовала, какменя укусили какие-то твари, огромные волдыри появились на коленях", – говоритзнаменитость на видео.также написала, что уже обратилась запомощью к доктору. Медик осмотрел поврежденную ногу и посоветовал понаблюдатьза самочувствием. Если появится хоть намек на одышку, нужно немедленно обращаться вбольницу.