Отдых артистки омрачил неприятный эпизод. Эвелина Бледанс
вышла из воды искусанная неизвестным морским обитателем.
Отдых артистки омрачил неприятный эпизод. Эвелина Бледанс
вышла из воды искусанная неизвестным морским обитателем.
Знаменитость вместе с сыном Семой отправилась на один из
курортов Турции. Эвелина Бледанс и ее наследник целыми днями нежатся на
солнышке и купаются.
Однако сегодня, 13 августа, артистка рассказала в личном Instagram,
что столкнулась с неприятностями. "Нарушили нашу идиллию, твари! Не акулы 🦈
из моих страшных снов, но покусали👿 в море 🌊
не по-детски! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – сообщила Бледанс.
К публикации Эвелина прикрепила две видеозаписи: на одной
она и ее отпрыск плещутся прозрачных водах Средиземного моря, на
другой знаменитость показывает колено, покрытое красными волдырями.
Судя по всему, у началась аллергическая
реакция после встречи с каким-то морским обитателем. "Я не почувствовала, как
меня укусили какие-то твари, огромные волдыри появились на коленях", – говорит
знаменитость на видео.
также написала, что уже обратилась за
помощью к доктору. Медик осмотрел поврежденную ногу и посоветовал понаблюдать
за самочувствием. Если появится хоть намек на одышку, нужно немедленно обращаться в
больницу.