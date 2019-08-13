13.08.2019

2019-08-13 10:35:23

Названо место прощания с моделью Playboy

Названы дата и место прощания с известным московским диджеем и моделью Playboy Жанной Рассказовой. Всех желающих проводить девушку в последний путь ждут 14 августа на Троекуровском кладбище, пишет . По предварительным данным, церемония начнется в полдень.



Жанна Рассказова скончалась возрасте 29 лет в минувшие выходные. СМИ писали, что причиной смерти стала передозировка наркотиков, однако коллеги и друзья девушки утверждают, что та вела здоровый образ жизни.