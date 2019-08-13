На протяжении пяти лет в России проводится политика импортозамещения в сфере пищевой промышленности, поводом для активизации которой стали антироссийские санкции западных стран и ответные меры Москвы. Эксперты рассказали о том, что может произойти, если взаимные ограничения все же будут сняты.

На протяжении пяти лет в России проводится политика импортозамещения в сфере пищевой промышленности, поводом для активизации которой стали антироссийские санкции западных стран и ответные меры Москвы. Эксперты рассказали о том, что может произойти, если взаимные ограничения все же будут сняты.С августа 2014 года в ответ на попытки экономического давления со стороны стран Евросоюза и США Россия частично прекратила импорт из этих государств. Ограничительные меры коснулись мяса, колбасы, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов, а также молочной продукции. Запрет действует до 2020 года, но может быть при необходимости продлен.Подобная политика стала хорошим символом для развития соответствующих отраслей в России. Однако если западные санкции будут отменены, то у руководства страны появится повод не продлять и продовольственное эмбарго. О том, как в таком случае Москва сможет поддержать российского производителя, рассказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов."Это был бы либо запрет на ввоз на основе каких-то биологических претензий, то есть чистоты или загрязненности продуктов, либо это таможенные пошлины", – цитирует эксперта . Ввозить в страну продукты на невыгодных для отечественного производителя условиях страны обязывает Всемирная торговая организация. Однако сейчас она находится в глубочайшем кризисе, поэтому на ее решения мало кто обращает внимание, добавил Колташов."На смену контрсанкциям вероятно со временем придут заградительные пошлины", – предположил он.Сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов, в свою очередь, отметил, что также российские власти могли бы поддержать отечественного производителя с помощью диверсификации. "Нужно диверсифицировать именно вопросы поддержки крестьянских фермерских хозяйств на территории России не по принципу объема, по принципу поддержки человека на земле, который производит больше продуктов питания", – уверен специалист.