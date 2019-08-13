Названы самые востребованные в России профессии. В этом году ими стали продавец-кассир, повар, педагог профобучения и юрист. Исследование проводилось Министерством труда и социальной защиты.

Названы самые востребованные в России профессии. В этом году ими стали продавец-кассир, повар, педагог профобучения и юрист. Исследование проводилось Министерством труда и социальной защиты.Изучали профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. В список также вошли специалист по закупкам, работник социальной сферы, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог. В опросе участвовали почти 27 тысяч организаций из всех регионов страны, передает телеканал "Россия 24".