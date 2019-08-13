Кадровые перестановки в Венесуэле: президент страны Николас Мадуро сменил шесть министров, создал новое ведомство и лишил парламентского иммунитета четырех депутатов за измену Родине.

Кадровые перестановки в Венесуэле: президент страны Николас Мадуро сменил шесть министров, создал новое ведомство и лишил парламентского иммунитета четырех депутатов за измену Родине."В рамках процесса обновления и изменений я решил назначить группу профессионалов с большим опытом и высокой ответственностью, которые будут выполнять важные функции для комплексного развития страны. От имени венесуэльского народа я даю высокую оценку за преданность патриотам, которые руководили ведомствами, выполняя большую работу на благо отечества. Скоро появятся новые миссии, которые, я уверен, они выполнят на таком же уровне", — написал он в своем ТвиттереГлава Конституционной ассамблеи Боливарианской республики добавил, что выборы в парламент состоятся в скором времени, сообщает телеканал "Россия 24".