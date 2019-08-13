Без преувеличения космический долг образовался у дворника из Подмосковья: Светлана Бодрова задолжала банку два миллиарда рублей. Чтобы погасить их, Светлане потребуется 11 тысяч лет - при условии, что она вообще не будет ни есть, ни пить.

Без преувеличения космический долг образовался у дворника из Подмосковья: Светлана Бодрова задолжала банку два миллиарда рублей. Чтобы погасить их, Светлане потребуется 11 тысяч лет — при условии, что она вообще не будет ни есть, ни пить.- Не знаю ничего!Ищут полицейские и журналисты, сбились с ног коллеги с работы. Дворник из Воскресенска Светлана Бодрова прячется от всех."Она к маме поехала, сейчас не могу ее пока вызвать", — говорит муж Светланы Евгений Бодров.- А где ее мама живет?- Не скажу!Светлана Бодрова живет в старом двухэтажном доме на окраине Воскресенска с мужем и маленьким ребенком. Три года назад женщине понадобилась подработка, и с этой целью она отправилась в Москву — устраиваться курьером.В столичной компании "Реалити плюс" сделали невероятное предложение.- Номинальный директор!- Ей прямо так и сказали — будешь директором?- Да!Светлане дали подписать документы. Ничего не подозревая, она стала учредителем девяти коммерческих фирм и оформила на себя кредит — 32 миллиона долларов. Это почти два миллиарда рублей."У меня зрение плохое — плюс три. Я не знала, что я там подписала. За это я получила две тысячи", — рассказывает она."Вообще больше ничего не давали!" — говорит Евгений Бодров.- То есть, один раз как подписала и все?- И все, и забыли про нее.- Какую-то зарплату за все время, хоть что-то она получала?- Нет, ни копейки!Вскоре фирмы закрылись, а "Судостроительный банк", который выдал кредит, лопнул. Судебные приставы по иску Агентства страхования вкладов потребовали у Светланы вернуть миллиард восемьсот миллионов рублей плюс издержки. Таких денег у скромного дворника не оказалось, и тогда решили вычитать из ее зарплаты в 15 тысяч половину. Никого не смутило, что полностью расплатиться должница сможет лишь через 20 тысяч лет."Это не единичный такой случай — правда, мы не слышали о таком грандиозном долге. Осуществили подлог, видя, что она финансово неграмотна. Оформляют на них эти фирмы, через которые потом выводятся колоссальные средства", — говорит юрист Сергей Лобанов.Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.- Исходя из тех фактов, которые мы имеем на руках, это определенно мошенническая схема. Первым делом необходимо приостановить судебное решение, по которому работают судебные приставы, и в дальнейшем, взяв этот временной тайм-аут, вместе со следственными органами разбираться.Светлану Бодрову ждет повторный судебный процесс. Пока же она продолжает выплачивать долг.