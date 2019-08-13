Без преувеличения космический долг образовался у дворника из Подмосковья: Светлана Бодрова задолжала банку два миллиарда рублей. Чтобы погасить их, Светлане потребуется 11 тысяч лет - при условии, что она вообще не будет ни есть, ни пить.
Без преувеличения космический долг образовался у дворника из Подмосковья: Светлана Бодрова задолжала банку два миллиарда рублей. Чтобы погасить их, Светлане потребуется 11 тысяч лет — при условии, что она вообще не будет ни есть, ни пить.
- Не знаю ничего!
Ищут полицейские и журналисты, сбились с ног коллеги с работы. Дворник из Воскресенска Светлана Бодрова прячется от всех.
"Она к маме поехала, сейчас не могу ее пока вызвать", — говорит муж Светланы Евгений Бодров.
- А где ее мама живет?
- Не скажу!
Светлана Бодрова живет в старом двухэтажном доме на окраине Воскресенска с мужем и маленьким ребенком. Три года назад женщине понадобилась подработка, и с этой целью она отправилась в Москву — устраиваться курьером.
В столичной компании "Реалити плюс" сделали невероятное предложение.
- Номинальный директор!
- Ей прямо так и сказали — будешь директором?
- Да!
Светлане дали подписать документы. Ничего не подозревая, она стала учредителем девяти коммерческих фирм и оформила на себя кредит — 32 миллиона долларов. Это почти два миллиарда рублей.
"У меня зрение плохое — плюс три. Я не знала, что я там подписала. За это я получила две тысячи", — рассказывает она.
"Вообще больше ничего не давали!" — говорит Евгений Бодров.
- То есть, один раз как подписала и все?
- И все, и забыли про нее.
- Какую-то зарплату за все время, хоть что-то она получала?
- Нет, ни копейки!
Вскоре фирмы закрылись, а "Судостроительный банк", который выдал кредит, лопнул. Судебные приставы по иску Агентства страхования вкладов потребовали у Светланы вернуть миллиард восемьсот миллионов рублей плюс издержки. Таких денег у скромного дворника не оказалось, и тогда решили вычитать из ее зарплаты в 15 тысяч половину. Никого не смутило, что полностью расплатиться должница сможет лишь через 20 тысяч лет.
"Это не единичный такой случай — правда, мы не слышали о таком грандиозном долге. Осуществили подлог, видя, что она финансово неграмотна. Оформляют на них эти фирмы, через которые потом выводятся колоссальные средства", — говорит юрист Сергей Лобанов.
Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
- Исходя из тех фактов, которые мы имеем на руках, это определенно мошенническая схема. Первым делом необходимо приостановить судебное решение, по которому работают судебные приставы, и в дальнейшем, взяв этот временной тайм-аут, вместе со следственными органами разбираться.
Светлану Бодрову ждет повторный судебный процесс. Пока же она продолжает выплачивать долг.