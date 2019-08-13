Марина Чекунова и Александр Байер проверили готовности к сдаче строящихся образовательных учреждений

Марина Чекунова и Александр Байер проверили готовности к сдаче строящихся образовательных учрежденийМарина Чекунова и Александр Байер проверили готовности к сдаче строящихся школ в Собинке и Кольчугине.Новая собинская школа на улице Гагарина почти готова к началу учебного года. Это учреждение рассчитано на тысячу учеников и имеет три блока: для начальной школы, для среднего и старшего звена. Строителей поблагодарили за проделанную работу.«В преддверии наступающего учебного года мы точно можем сказать, что долгожданное торжественное событие состоится: прекрасная новая школа распахнёт свои двери для юных жителей Собинского района. Это большое достижение строителей, работников образования и районной администрации, они продемонстрировали заинтересованный хозяйственный подход к решению сложной задачи и добились запланированного результата», – сказала Марина Чекунова.В просторном 3-этажном здании кроме учебных кабинетов предусмотрели даже спальни и игровые для учеников начальной школы, современную столовую на 350 мест, большой спортивный зал с душевыми и раздевалками, лаборатории для уроков физики и химии, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка и психолога, изо-студия, зал для хореографии и тренажёрный зал.В отдельном медицинском блоке в соответствии с современными требованиями оборудовали кабинеты врача и процедурную.Школьники смогут оставаться здесь и после уроков, посещать кружки и секции (хореография, изо, театр, спортивные секции, робототехника). Школа призвана стать центром «социального здоровья» всего микрорайона.Напомним, что строительство этого объекта осуществляли в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели выделили 647,6 млн рублей. Открытие школы в динамично развивающемся жилом микрорайоне города снимет часть нагрузки с действующих образовательных учреждений, в которых занятия пока ведут в 2 смены.В Кольчугино строительство новой школы тоже близится к завершению. Напомним, глава региона Владимир Сипягин поручил ввести объект в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года – с учётом того, что сроки его сдачи уже несколько раз переносили.Марина Чекунова и Александр Байер узнали, как идут дела в здании школы, и провели совещание с руководителями подрядчика, надзорных ведомств и организаций, участвующих в строительстве объекта.«Все необходимые системы здания уже смонтировали, идут пусконаладочные работы. 25-ое августа – последние сутки проведения строительно-монтажных работ. При условии грамотной организации всех взаимосвязанных строительных процессов окончание работ состоится в намеченные нами сроки», – заявил Александр Байер.«На сегодняшний день определили чёткую «дорожную карту» завершения строительных работ. Все проблемные вопросы находятся на контроле у руководства обладминистрации», – подвела итоги совещания Марина Чекунова.