Ольга Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый ролик.Звезда поделилась отрывком того, что происходило после окончания ее концерта в Анапе.

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый ролик.Звезда поделилась отрывком того, что происходило после окончания ее концерта в Анапе.На ролике запечатлено, как исполнительницу после ее выступления буквально разрывают преданные фанаты. Они кидаются на нее, пытаются обнять, а некоторые даже поцеловать.Не долго думая, артистка взбирается на крышу иномарки и начинает петь свой новый хит "Лайкер". При этом она сопровождает все это резкими движениями, которые, видимо, надо назвать танцем. К слову, толпа фанатов при этом визжит от восторга и громко подпевает Бузовой."Спасииибо За вашу Любовь ❤ Вы – мой космос 🚀 У меня нет слов...😿🙏🏻 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок звезда.Многие подписчики, вопреки ожиданиям Ольги, отреагировали на это видео весьма негативно. "Дурдом... Психушка вышла в массы...", "В деревню певичка дешевая приехала!", "Кукушка от звездности !", "Одни дети, Господи, ну, реально мерзко! Еще эти движения! Стыдитесь, Оля", "! Куда правительство смотрит?", "Когда вас уже переведут всех в отдельную палату?", "Еще и на тачку обезьянка залезла!", – высказывались разъяренные критики."Мне одному показалось, что она засветила грудь", – поинтересовался пользователь Сети.Но нашлись и те, кто все же поддержал Бузову добрым словом. "У тебя всегда живые и искренние эмоции, это нереально круто!", "Такая простая и классная! Это ли не чудо?", "Такая энергетика и любовь к свои людям, горжусь! Откуда столько сил?! Да потому что она трудяга и !Настоящая, живая, искренняя!", – восторгались преданные фанаты.