Певец Пласидо Доминго – настоящая легенда современной оперы. Но на днях он стал участником громкого скандала в Сети.

Певец Пласидо Доминго – настоящая легенда современной оперы. Но на днях он стал участником громкого скандала в Сети.Сразу девять женщин анонимно обвинили артиста в сексуальных домогательствах. Среди них восемь певиц и одна танцовщица.По их словам, Пласидо склонял их к близости в обмен на роль. Кроме того, они утверждают, что в случае отказа он всеми силами мешал продвижению их карьеры.Свое расследование провело информационное агентство Associated Press. Им удалось найти еще 40 женщин, которые якобы пострадали от приставаний Доминго.Многие из них рассказали, что домогательства начались в 1980-х годах. Тем не менее, официальных доказательств этому обвинению нет. Вся информация поступила исключительно со слов женщин. Сам оперный певец, в свою очередь, отрицает любое проявление херассмента со своей стороны.Отметим, за свою жизнь Пласидо исполнил 150 ведущих оперных партий – больше любого другого певца этого музыкального направления. Его альбомы продаются более чем миллионными тиражами. Все они стали золотыми и платиновыми и принесли Доминго 11 статуэток "Grammy", сообщает .