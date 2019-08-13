Осужденным и находящимся под стражей собираются оказывать паллиативную медицинскую помощь. Проект соответствующего приказа разработали в Минюсте.

Осужденным и находящимся под стражей собираются оказывать паллиативную медицинскую помощь. Проект соответствующего приказа разработали в Минюсте.В документе говорится, что если людям в местах лишения свободы потребуется продолжение лечения или оказание паллиативной помощи, то ему выдадут направление в медицинскую организацию.Паллиативная помощь предназначена для того, чтобы облегчить состояние больного, убрать или ослабить симптомы болезни, оказать человеку психологическую поддержку, сообщает телеканал "Россия 24".