Анастасия Волочкова отдыхает в Греции, где демонстрирует новые ультрамаленькие купальники. Скандально известная балерина сильно похудела.

Анастасия Волочкова отдыхает в Греции, где демонстрирует новые ультрамаленькие купальники. Скандально известная балерина сильно похудела.Журналисты связались с Анастасией Волочковой, чтобы та раскрыла секрет своей ошеломляющей формы. "Моя стройность – это не диета. Я почти ничего не ем. Надоела мне уже эта трава. Я же в Греции ела один шпинат", – объяснила балерина. Оказывается, все дело в работе. Перед отъездом за границу Анастасия Волочкова презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", над которым долго и упорно трудилась.Артистка объяснила, что в балетном зале репетировала по восемь часов в день. К тому же сейчас в Греции она много плавает. "За весь день съела сегодня всего пять пустых бульонов и все. И то еле заставила себя. Потом провела мастер-класс для отдыхающих в нашем отеле, показала свою разминку. Вот вам и вся моя диета", – рассказала Анастасия Волочкова.Да и дома балерина питается не калорийно. "Наша хозяюшка Лола делает овощные супчики. Еще я ем салатные листья и курицу отварную без соли", – поведала артистка. Меню у нее очень простое. "Шпинат, огурец без шкурки и все зеленые салаты!Ну и, конечно же, мой любимый супчик Том Ям. Только вместо креветок, которые я не люблю, Лола добавляет в супчик грибы", – цитирует балерину .А еще поддерживать себя в форме помогает любовь. Вот уже на протяжении нескольких месяцев, по словам балерины, она счастлива в отношениях с мужчиной младше ее. Однако своего избранника артистка предпочитает не афишировать, показывая его заинтересованной общественности буквально по частям: то носки его продемонстрирует, то часы, то ремень от брюк. Даже ходят слухи, что скоро отправится под венец.