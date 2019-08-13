Злоумышленник остался недоволен оказанной ему парикмахерской услугой, отказался платить и произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в хулиганстве с использованием предмета, похожего на пистолет.В полицию поступила информация о стрельбе в одном из дворов на улице Стромынка.Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего, который произвел несколько выстрелов в землю из предмета, схожего с пистолетом.По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятый у злоумышленника предмет является охолощенным сигнальным пистолетом Макарова.Выяснилось, что причиной конфликта послужила неудовлетворенность злоумышленника оказанной ему парикмахерской услугой, за которую он отказался платить.Пострадавших в результате выстрелов нет.Отделением дознания ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73