Злоумышленник остался недоволен оказанной ему парикмахерской услугой, отказался платить и произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет...
Сотрудники ППСП ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в хулиганстве с использованием предмета, похожего на пистолет.
В полицию поступила информация о стрельбе в одном из дворов на улице Стромынка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего, который произвел несколько выстрелов в землю из предмета, схожего с пистолетом.
По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятый у злоумышленника предмет является охолощенным сигнальным пистолетом Макарова.
Выяснилось, что причиной конфликта послужила неудовлетворенность злоумышленника оказанной ему парикмахерской услугой, за которую он отказался платить.
Пострадавших в результате выстрелов нет.
Отделением дознания ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ВАО
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