Злоумышленник, прогуливаясь по улице, увидел автомобиль одной из каршеринговых компаний. Дверь машины оказалась открытой, молодой человек сел в салон и поехал кататься...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали подозреваемого в угоне автомобиля.На улице Речников для проверки был остановлен автомобиль одной из каршеринговых компаний. За рулем транспортного средства находился 14-летний житель столицы.Как установили стражи порядка, злоумышленник, прогуливаясь по улице, увидел автомобиль одной из каршеринговых компаний. Дверь машины оказалась открытой, молодой человек сел в салон и поехал кататься.По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22