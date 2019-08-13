Кристина Орбакайте проводит время с семилетней дочкой Клавой в Юрмале. Не обошлось и без происшествий.

Кристина Орбакайте проводит время с семилетней дочкой Клавой в Юрмале. Не обошлось и без происшествий.В Юрмале сейчас отдыхает множество отечественных знаменитостей. Не секрет, что свои апартаменты в этом городе есть и у юмориста Владимира Винокура, и у автора-песенника Игоря Николаева. Каждый год на несколько недель там арендуют виллу Максим Галкин и Алла Пугачева. Их дети Гарри и Лиза наравне с родителями наслаждаются ласковым Балтийским морем и теплым солнцем. Не осталась в стороне и дочь Примадонны Кристина Орбакайте.С дочкой Клавой певица проводит все свободное время: они гуляют по пляжу, поют песни, фотографируются и снимаются на видео. Кадры с отдыха популярная исполнительница выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Не обошлось и без происшествий. семилетняя Клавдия буквально сорвала съемку матери. "Когда позируешь для фото, но кое-кто решил подшутить", – прокомментировала Кристина Орбакайте.На фотографиях певица встала в позу для съемки, но в этот момент в кадр вбежала Клава. Причем, судя по изображениям, кроме трусиков на девочке ничего не было. Многие подписчики в своих отзывах отметили последнее фото. На нем указывает пальцем на прошмыгнувшую мимо Краву.Пользователи Сети с юмором отнеслись к публикации. Тот же Игорь Николаева, певица Анита Цой, дизайнер Игорь Гуляев и другие отреагировали смеющимися символами на снимки и ее наследницы.