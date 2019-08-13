Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что с недоверием относится к Государственному бюро расследований и тем, кто там работает. Этим он объяснил свое желание устроить из дачи показаний грязное ток-шоу с детектором лжи.

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что с недоверием относится к Государственному бюро расследований и тем, кто там работает. Этим он объяснил свое желание устроить из дачи показаний грязное ток-шоу с детектором лжи.Народная молва отправляет Петра Порошенко в тюрьму с того самого момента, как он с треском проиграл на выборах президента Украины. Некоторые уверены, что перед самым вынесением обвинительного приговора политик успеет сбежать за границу. Другие считают, что фигура такого уровня и влияния найдет способ избежать уголовного преследования. Как бы то ни было, сейчас ситуация находится на стадии расследования и украинская общественность внимательно следит за происходящим., в свою очередь, делает все, чтобы людям было как можно более удобно следить за всеми перипетиями уголовного дела, превращая расследование в подобие ток-шоу, изобилующего неожиданными поворотами, личными подробностями и другими приемами по удержанию внимания публики. Не обошлось и без применения модного нынче детектора лжи."Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в беспристрастность следствия. В то же время на те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом" канале в прямом эфире", – цитирует бывшего президента Украины.Напомним, ранее не нашел ничего лучше, чем прикрыться от разъяренной толпы своих противников собственными детьми. Пока недовольные итогами работы политика на посту президента криками выражали свое к нему отношение их своими голосами пытались заглушить сторонники экс-главы государства. В первых рядах стояли отпрыски Порошенко – сын Михаил и дочери Саша и Женя.