Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 августа 2019 года.

Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 августа 2019 года.Наблюдательные поклонники сделали вывод о грозящем Ксении Бородиной и Курбану Омарову разводе по нескольким причинам. Они обратили внимание, что муж ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" публикует в Instagram видео, снятые вне семейного гнездышка. А на днях Омаров заявил, что продает свой внедорожник.Не добавляют оптимизма и публикации. Один из кадров, на котором позирует с Ксенией, Курбан подписал так: "Любой человек может войти в вашу жизнь и сказать, как сильно он вас любит. Но не все смогут это показать, доказать и остаться в вашей жизни". А в годовщину свадьбы поблагодарил жену за терпение: "Я знал, что она сильный человек, но не думал, что настолько".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 августа 2019 года, читайте в и специальных .