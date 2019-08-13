Ходят слухи, что в семейной жизни Ксении Бородиной и Курбана Омарова серьезные проблемы. Якобы пара распалась.

Ходят слухи, что в семейной жизни Ксении Бородиной и Курбана Омарова серьезные проблемы. Якобы пара распалась.Наблюдательные поклонники сделали вывод о грозящем Ксении Бородиной и Курбану Омарову разводе по нескольким причинам. Они обратили внимание, что муж ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" публикует в Instagram видео, снятые вне семейного гнездышка. А на днях Омаров заявил, что продает свой внедорожник.Не добавляют оптимизма и публикации. Один из кадров, на котором позирует с Ксенией, Курбан подписал так: "Любой человек может войти в вашу жизнь и сказать, как сильно он вас любит. Но не все смогут это показать, доказать и остаться в вашей жизни". А в годовщину свадьбы поблагодарил жену за терпение: "Я знал, что она сильный человек, но не думал, что настолько".Ни Омаров, ни Бородина не прокомментировали данные о расставании. Однако фанаты убеждены, что у супругов проблемы. К тому же телеведущая перестала носить обручальное кольцо, а ведь до недавнего времени на безымянном пальце ее правой руки красовалось украшение с внушительным камнем.Поводы для волнения у фанатов есть. Несколько лет назад как гром среди ясного неба прозвучало заявление о разводе. Ведущая "Дома-2" обвинила мужа в измене. Как сообщали СМИ, она долго мирилась с неверностью Омарова, но в итоге терпение лопнуло. Впрочем, тогда супруги преодолели разногласия и сохранили отношения.