Италия ищет выход из правительственного кризиса. Вице-премьер Маттео Сальвини потребовал отставки председателя совета министров Джузеппе Конте и досрочных парламентских выборов.

Италия ищет выход из правительственного кризиса. Вице-премьер Маттео Сальвини потребовал отставки председателя совета министров Джузеппе Конте и досрочных парламентских выборов. В поисках поддержки лидер ультраправой партии "Лига" обратился с предложением о коалиции к бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.Итальянские сенаторы вынуждено прерывают свой отпуск. Они спешно собираются, чтобы обсудить предложение вице-премьера Маттео Сальвини, вынести вотум недоверия премьреу Джузеппе Конте и провести досрочные выборы. Самого Сальвини настойчиво звали принять участие, но политик решил переждать во всех смыслах жаркую пору на побережье сицилийской Таормины."Мало того, что Сальвини быстро сбежал из парламента, не сделав никаких заявлений, он еще и начал правительственный кризис за стенами парламента. И это очень серьезно, потому что наша конституция предусматривает информирование населения о любого рода кризисах в парламенте. Именно по этой причине дебаты проходят в парламенте, а не на пляже. Предлагаю все же вернуть вице-премьера и главу МВД Италии господина Сальвини в зал заседания", — предложил сенатор от партии "Движение пяти звезд" Никола Морра.А вот Сальвини без галстука сражается с волнами Средиземного моря. Встречается с избирателями на сицилийском пляже. Делает селфи в плавках и рассказывает о том, что страна нуждается в новых выборах, в гидрокостюме."Мне кажется очевидным, что больше нет правительства, нет большинства, и если кто-то и верит, что Италией в течение многих лет может управлять Маттео Ренце и Беппе Грилло, то это разве что из-за августовского теплового удара. Единственное правильное, эффективное и прозрачное решение – дать возможность итальянцам голосовать"."Во всем виноват Сальвини" – распространенное мнение среди политической элиты Италии. Формально причиной политического кризиса послужил распад коалиционного правительства. То есть партии "Лига" и "Движения пяти звезд". Ну а поссорило их строительство железнодорожной магистрали Турин – Леон."Пятизвездочники" хотели заблокировать проект, "Лига" — вместе с оппозицией проголосовала "за". Стоимость проекта — 9 миллиардов евро. 40 процентов — оплатит Евросоюз, остальную часть – Италия. Но в "Пяти звездах" решили, что строительство обойдется гораздо дороже, от того выступили против. Это и стало кульминацией конфликта.Капитан — так сторонники зовут Сальвини — заявил: его партия не намерена больше заключать с кем-либо коалиционное единство. Принципиален Сальвини был меньше недели."Готов предложить соглашение правоцентристскому блоку, в ближайшие часы я увижу Берлускони и Мелони. В свете событий мы будем говорить не только о местных выборах, но и о политических".Коалицию между этими двумя партиями – "Лига" и "Пять звезд" — эксперты изначально воспринимали скептически. Единственный вопрос, в котором они были солидарны, — это отношения с Евросоюзом. В остальном – сплошные противоречия.Кстати, резкая критика Брюсселя – одна из отличительных черт капитана Сальвини. В том числе в миграционном вопросе. Итальянский премьер отказался принимать судно испанской неправительственной организации Open Arms с нелегальными мигрантами, которое больше недели курсирует в Средиземном море. На его борту 160 беженцев. Поддерживают их звезды мировой величины. Например, с продуктами и водой к ним наведался Ричард Гир."Самое важное для этих людей сейчас – возможность найти свободный порт, спустится с корабля, встать на землю и начать новую жизнь. Позаботиться о себе и начать жить для себя".В ответ Сальвини предложил Гиру усадить мигрантов в частный самолет актера, перевезти в Голливуд и разместить на его виллах.И все же, несмотря на резкие высказывания и порой эпатажное поведение, итальянцы считают Сальвини народным вице-премьером. Он ведет активную работу с населением в соцсетях, не чурается толп во время поездок по стране.Пока коллеги из Сената сравнивают его с Дуче, рейтинг партии "Лига" растет. Если еще пять лет назад доверяли 13 процентов, на прошлых выборах – почти 40. Так же скоро падал рейтинг "Движения пяти звезд". Состоится ли досрочное голосование – станет известно на этой неделе.