Китайские власти пригрозили жестоким наказанием участникам нападений в Гонконге. Там уже два месяца продолжаются массовые волнения. В причастности к организации протестов Пекин обвиняет Вашингтон.

Китайские власти пригрозили жестоким наказанием участникам нападений в Гонконге. Там уже два месяца продолжаются массовые волнения. В причастности к организации протестов Пекин обвиняет Вашингтон.Все рейсы отменены как минимум на сутки. Работу международного аэропорта Гонконга – одного из крупнейших транспортных хабов региона – парализовали несколько тысяч антиправительственных демонстрантов. В зале прилетов уже три дня продолжается сидячий протест, в зале вылетов пикетируют стоя. Впрочем, виновникам транспортного коллапса в ближайшие часы, по всей видимости, придется покинуть терминал. Правоохранительные органы готовятся взять ситуацию под контроль."Как вы знаете, из-за несанкционированной акции протеста все полеты отменены. Это наносит серьезный ущерб пассажирам, перевозчикам и бизнесу мегаполиса в целом. Мы призываем службы безопасности принять меры и очистить терминал от протестующих. Перед этим мы обязательно выпустим предупреждения, чтобы люди смогли мирно покинуть аэропорт", — заявил глава администрации международного аэропорта Мэттью Чен.Многотысячные акции протеста продолжаются и в центре города, в том числе под землей. Накануне сотни радикально настроенных активистов попытались заблокировать трафик. Стражей порядка слепили лазерными указками. Некоторые и вовсе набрасывались на офицеров с кулаками. Полиция была вынуждена ответить силой."Главной целью нашей операции являются радикально настроенные протестующие. Они используют рогатки и бросают бутылки с зажигательной смесью. Эти люди представляют огромную опасность для мирного населения и служб безопасности. Полиция, в свою очередь, ведет себя по отношению к протестующим максимально корректно", — заявил представитель местных правоохранительных органов Тан Пинк-Кен.В общей сложности протесты в административном районе КНР продолжаются уже более 10 недель. Поводом для акций стал законопроект, цель которого — наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю подозреваемых в нарушении законов Поднебесной.Требований с каждым днем становилось все больше, а радикально настроенные группировки начали устраивать провокации — яйца, камни, кирпичи и даже бутылки с зажигательной смесью. Зачастую манифестации заканчивались столкновениями. Но каждый раз, прежде чем применить силу, службы безопасности предупреждают демонстрантов — причем и устно, и письменно."В последние дни радикально настроенные участники акций протеста в Гонконге периодически использовали опасные предметы, совершая нападения на полицию. Это серьезные преступные акты насилия, которые уже носят признаки терроризма. Они должны жестко караться в соответствии с законом", — говорит представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.В гонконгских протестах и по факту во вмешательстве во внутренние дела страны Пекин обвиняет Вашингтон. С этим согласны и в российском Министерстве иностранных дел. Там заявили, что собираются наладить с Китаем обмен информацией по этому поводу."Мы действительно слышали заявления китайского руководства, которое впрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности, представителей спецслужб США, во вмешательстве во внутренние дела. И не просто в глобальном вмешательстве на некой теоретической базе, а в конкретном участии в тех беспорядках и организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР", — говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова.На прошлой неделе китайская пресса опубликовала информацию о встрече шефа политического отдела Генконсульства США в Гонконге с представителями оппозиции. Белый дом разъяснений по этому поводу так и не дал.